Nem nos sonhos mais pessimistas dos flamenguistas e vascaínos estava o panorama dessa rodada no Brasileiro. Por que pessimista? Primeiramente, o Flamengo busca o título e está a um ponto do líder Internacional, que pega, justamente, o Vasco. A questão é que, em qualquer outra situação, o Gigante da Colina estaria pouco se importando com o jogo e a sua torcida também. Era aquela partida para jogar no "migué", porém simplesmente não terá como. Os vascaínos terão que torcer mais do que nunca e uma vitória em São Januário, amanhã, pode significar um grande passo para o maior rival conquistar mais um título de Brasileirão. Isso, é claro, se o Rubro-Negro fizer o papel dele contra o Corinthians, coisa que muitos estão esquecendo e tratando como se o time paulista fosse qualquer mamata. E não é. Para este fim de semana, o Rio deverá ter a "União Vascomengo". Isso é futebol e somos apaixonados por esse esporte justamente quando o destino nos prepara essas situações. Grande fase!

PLANO DOS 15 DIAS

O presidente Jorge Salgado e a diretoria implementaram um plano de 15 dias para o Vasco não ser rebaixado no Brasileiro. Um rígido plano que não dará folga aos atletas até o fim da competição. Torço para dar certo, tem que trabalhar e seguir a cartilha. No fundo, me pergunto se fará diferença. Jogador não gosta de ficar preso e não são 15 dias que mudarão o nível de futebol do Vasco... Tomara que dê certo!

BOA SORTE, BERNARDO!

Entre altos e baixos na carreira, mas sempre mostrando muita qualidade, o meia Bernardo, ex-Vasco e Volta Redonda, vai buscar um novo desafio e, desta vez, atuando no Paraná. Ele acertou com o Rio Branco para jogar o Campeonato Paranaense e ainda sonha com o retorno à elite do futebol brasileiro. Bernardo sonha em voltar a jogar em alto nível. Futebol para isso ele tem. Resta focar nos seus objetivos. Desejo boa sorte ao atleta!

ROGER MACHADO: QUE FALE E VENÇA

O Fluminense encaminhou a contratação do técnico Roger Machado para a próxima temporada. Conhecido por ser um estudioso do futebol brasileiro, Roger conhece o Tricolor porque já foi jogador e fez até gol de título. O comandante teve passagens oscilantes por Grêmio e Bahia, mas mostrou qualidade. Fala muito bem e tem entendimento. Resta mostrar em campo e vencer para não se tornar mais um Fernando Diniz da nova geração...