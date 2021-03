Por O Dia

Publicado 09/03/2021 00:00

Agora sim: a temporada 2021 começou para o Vasco. Após ser rebaixado pela quarta vez no Brasileirão, a diretoria começou a se movimentar no mercado e iniciou a reestruturação do elenco. Primeiro, vou falar das saídas de oito jogadores: Pikachu, Werley, Léo Gil, Gustavo Torres, Neto Borges, Marcos Júnior, Lucas Santos e Henrique, todos dispensados da reapresentação oficial. Aprovo todas as saídas. Ciclos se fecham e é importante dar um recado para a torcida. São nomes que já não cabem mais na paciência do vascaíno e servirão de respiro para a nova diretoria trabalhar. Por outro lado, Marquinhos Gabriel, meia, e Ernando, zagueiro, chegaram para compor o grupo. Dois jogadores com vasta experiência no futebol brasileiro. Não me enchem os olhos, mas não são desastres. O lateral Zeca, do Internacional, deve ser outro a chegar. Esse será um ganho técnico para o time de Marcelo Cabo, que já realizou seu primeiro treino como novo técnico. O Vasco precisa de mudanças e essa barca tem espaço para aumentar...

O DOMÍNIO PORTUGUÊS

Jesus montou uma 'seleção' rubro-negra e abriu as portas para os conterrâneos com o recado: "Pode ir porque lá também tem qualidade". Nem todos dão certo, mas Abel Ferreira (foto) pegou um dos melhores materiais humanos do Brasil. O Palmeiras venceu a Libertadores da América e a Copa do Brasil com o dedo do comandante e pela qualidade do elenco. E agora a Supercopa do Brasil promete um jogo cheio de pitadas portuguesas, mas com o nível altíssimo que temos no futebol brasileiro.

VAGA DIRETA PARA COROAR

Com o título do Palmeiras, a vida do Fluminense ficou muito melhor porque o Tricolor entrará na fase de grupos da Libertadores e terá quase um mês de preparação. Isso implicou na folga da maioria do elenco profissional. Para o Fla-Flu de domingo, Roger Machado já estará ao lado de Marcão. Ele quer observar os garotos para fazer uma avaliação completa. Mais do que acertado.

ELE QUER MAIS

O técnico Rogério Ceni antecipou a sua volta ao trabalho no Flamengo para observar a garotada do elenco rubro-negro. Aliás, que garotada! Venceu as duas primeiras partidas no Campeonato Carioca e é o único clube grande com 100% de aproveitamento na competição. Já falei aqui: em vez de apostar em contratações milionárias que nem sempre dão certo, dê chance à molecada. Joia no Ninho do Urubu é o que não falta mesmo.