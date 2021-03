Por O Dia

É verdade que a torcida do Botafogo não tem motivos para comemorar há um bom tempo. Rebaixado para a Série B do Brasileiro, a nova diretoria busca o óbvio: reestruturar o clube de dentro para fora. Isso passa diretamente pelos garotos da base e os resultados em campo. Sei que a goleada foi contra o modesto Moto Club, mas são R$ 2,5 milhões nos cofres do clube por conta da classificação da Copa do Brasil e é um 5 a 0 de dar alguma esperança no coração de cada alvinegro. Ver nomes da base aliados aos contratados, como Wesley, Ênio, Matheus Frizzo, Kanu e Benevenuto, é uma boa ideia de como será o time de General Severiano na Série B: aguerrido, com pés no chão e apostando na leveza dos garotos. A vitória leva confiança ao trabalho de Marcelo Chamusca, conhecedor de clubes com dificuldades e que, há tempos, faz bons trabalhos nessas condições. Gostei do que vi e espero que o "baile" se torne rotina no Botafogo porque qualidade para isso, em 2021, acredito que tenha. Grande fase!

PAULISTÃO NO RIO?

O governador João Doria, do estado de São Paulo, paralisou o Paulista de futebol por conta da grave fase do coronavírus. E a Federação Paulista, contrária à decisão, já procura novo local para seguir a competição e evitar prejuízos. Pela proximidade, o Rio é o destino mais falado e parece que o sinal verde foi dado. Como vão estruturar isso, ainda mais com o Carioca acontecendo, não sei...

O FUTURO É AGORA

O Fluminense se movimentou para que erros como o contrato de Marcos Paulo não aconteçam mais. Vacinada, a diretoria do Tricolor acertou as renovações de Gabriel Teixeira, meia de 19 anos, e Wallace, da mesma posição e idade, até 2024. O Flu se protege de possível perda das revelações sem que uma compensação financeira decente e ideal seja feita ao clube. A proposta, por enquanto, é essa: formar, aproveitar e vender para recuperar a instituição.

NÃO FARÁ FALTA, MAS OBRIGADO

Minhas palavras são para Yago Pikachu. E as digo em nome de muitos torcedores do Vasco que converso. O lateral/ponta direita não vai fazer falta no elenco atual, mas já fez muito pelo Gigante da Colina quando poucos faziam. Pikachu se despede do Cruzmaltino após seis anos vestindo a camisa do time de São Januário e tem uma história a ser respeitada. Que seja feliz no Fortaleza, seu novo destino.