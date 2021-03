Por O Dia

Publicado 20/03/2021 00:00

Vasco e Botafogo vão protagonizar o segundo clássico do Carioca 2021. Já com os dois times contando com seus titulares, este é um clássico que veremos mais vezes em 2021 — infelizmente — pois as duas equipes vão figurar na Série B do Brasileiro. É um jogo onde o Alvinegro busca a afirmação na temporada e o Cruzmaltino quer sua primeira vitória para começar a dar esperança ao torcedor vascaíno. Enquanto o Bota é o quarto do Cariocão e goleou na Copa do Brasil, o Vasco só somou um ponto no Estadual e passou sufoco para se classificar na primeira fase, tendo que empatar e jogar com o regulamento debaixo do braço. São momentos distintos de grupos que buscam o equilíbrio e passar esse recado de "estamos nos organizando" para as torcidas. Os xarás Marcelo Cabo e Chamusca querem começar a fazer suas histórias no futebol carioca e a estreia em clássicos é crucial. Série A, B, C ou D, o Clássico da Amizade sempre vai escrever novos capítulos e sinto que amanhã, em São Januário, teremos mais um...

VÃO PERDER O HOMEM

Publicidade

Rafinha parece começar a perder a paciência com a demora do Flamengo em relação à sua contratação. Após tudo encaminhar para um final feliz com a volta ao Rubro-Negro, a diretoria não decretou a contratação, mais uma vez, pela questão financeira. Rafinha começa a ouvir outros clubes do Brasil até para dar uma pressionada na diretoria do time da Gávea. Vai perder o ídolo? Não vale a pena...

Publicidade

DESENCATARAM E OLHO NELES

O Atlético-MG está entrando em 2021, mais uma vez, com a intenção de desbancar o Flamengo e voltar a conquistar grandes títulos no futebol brasileiro. No ano passado, eu alertei para isso. Eles tinham um time muito bom, mas que oscilou demais. Nesta temporada, com o ídolo Cuca, a equipe ficou ainda melhor. Aliás, Hulk — com dois — e Nacho Fernández, reforços de peso, desencantaram na vitória por 3 a 0 contra o Coimbra no Mineirão. Olho neles...

Publicidade

VERSATILIDADE NO ELENCO

Publicidade

O Fluminense ainda não fez grandes contratações para a temporada 2021. De peso, nenhum nome, mas o técnico Roger Machado (foto) tem feito algo com os jogadores que podm abrir o leque de opções dentro do próprio elenco. Danilo Barcelos jogou de meia com Roger no Atlético-MG. Igor Julião, no gol contra o Flamengo, estava de meia pela direita. É um dos truques do comandante para encontrar versatilidade sem ter muitas novas grandes peças.