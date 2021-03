Por O Dia

Publicado 25/03/2021 00:00

Tudo bem que era o Macaé, último colocado do Carioca e bem inferior até aos outros times pequenos da competição. Mas o Vasco mudou. Mudou a postura, a tática e também os jogadores. Mesmo com alguns poupados por opção, quem entrou deu conta do recado e fez a equipe de Marcelo Cabo massacrar o Macaé no primeiro e no segundo tempo. Marcelo Cabo optou por um 4-4-2 sem um atacante de origem, deixando Talles e Pec — autor do primeiro gol e melhor em campo — com liberdade para serem municiados pelos meias Marquinhos Gabriel, Juninho e Carlinhos. O 4-4-2 que muitos esqueceram e que o próprio Cabo não vinha utilizando, se mostrou a melhor formação para a equipe. O placar? 3 a 1 com Marquinhos Gabriel fazendo de pênalti e um golaço de Galarza. É cedo para qualquer conclusão, ainda mais contra o lanterna, mas há alguma ideia se formando. O Carioca é importante, mas é a preparação para a Série B que mais importa. Estava na hora de vencer.

FORÇA PARA NÓS!

Ex-atacante do São Paulo, Vasco e seleção brasileira, Luis Fabiano foi internado em São Paulo por recomendação médica após contrair covid-19 na última semana. Ele tem sido monitorado e se encontra em quadro estável. Apesar disso, desejamos força ao ex-atleta e a todos que estão passando por momento difícil com esse maldito vírus. 300 mil mortos. O Brasil não merece isso. Vamos passar por essa também.

FLUMINENSE GANHA "DOIS TIMES"

O começo de temporada do Fluminense, além de estar invicto com o novo treinador Roger Machado, foi feito da melhor forma possível. Início só com os garotos, depois com alguns profissionais aos poucos e com peças se revelando boas opções em outras posições. A partir de agora, o clube vai colocar os titulares, o que nos faz perceber que, apesar de não ser um elenco extremamente qualificado, é competente e capaz de aguentar a maratona de jogos. Grande fase!

COMPETIÇÕES VÃO CONTINUAR

A CBF fez mais uma rodada de reuniões com os clubes. No conselho técnico, o órgão máximo do esporte no Brasil deixou claro que vai manter o calendário de 2021. As competições irão acontecer. Se os governantes determinarem a paralisação em estados específicos, os times terão que procurar outros locais para atuar. Mas Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana não vão parar.