Publicado 27/03/2021 00:00

Que jogão. Fluminense e Volta Redonda se enfrentaram ontem e protagonizaram o melhor do jogo Carioca até aqui. Em Bacaxá, o Voltaço, que voltou à liderança com a vitória, abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mesmo atuando contra os titulares do Flu. João Carlos abriu o placar e Alef Manga marcou o segundo do Esquadrão de Aço. O Tricolor até tentou reagir, mas o goleiro Andrey fez mais uma boa partida pelo Voltaço. No segundo tempo não teve jeito. Roger Machado mexeu com os brios no intervalo e o ídolo Fred resolveu dar seu cartão de visitas na temporada. Dois gols em 25 minutos para deixar tudo igual. A tarde de sexta-feira já estava eletrizante. Mas levou a melhor quem está fazendo um Carioca de se exaltar. Após lançamento longo, Alef Manga, que adora fazer gol bonito, recebeu, driblou Frazan e guardou na saída de Marcos Felipe. 3 a 2 para decretar a vitória e colocar o time do técnico Neto Colucci com 13 pontos e cada vez mais próximo de carimbar a classificação no Cariocão. Grande fase!

A volta do artilheiro

O Vasco só fez um jogo com Cano na temporada atual e ele atuou bem pouco contra a Caldense na Copa do Brasil. Depois, a comissão técnica deu mais tempo para o argentino se recondicionar e ficar 100%. Muitos na torcida ficaram com medo de perder o artilheiro, mas ele fica até o fim do ano e jogará como titular diante do Madureira, hoje. O Gigante precisa dele inspirado para conquistar os objetivos.





100 anos de Barbosa

No dia 27 de março de 1921 nascia Barbosa. Ídolo do Vasco e um dos principais jogadores do Expresso da Vitória, o goleiro defendeu a Seleção na Copa de 1950 e foi perseguido por muitos anos pelo gol que levou do Uruguai, na derrota por 2 a 1. Tempos depois, percebeu-se que foi alvo do racismo, que sobrevive até hoje, no futebol e no mundo. No que seria o seu aniversário de 100 anos, desejamos feliz aniversário como forma de homenagem a um dos grandes goleiros da trajetória do futebol carioca. Parabéns, Barbosa!

Gabigol também retorna

E teremos o camisa 9 e ídolo do Flamengo em campo. Gabigol foi relacionado para o jogo contra o Boavista, hoje. Não era o que a programação previa, mas o atacante pediu e a comissão técnica atendeu. É importante não só para o Rubro-Negro, mas para a imagem dele após a confusão no cassino clandestino. O futebol dá oportunidade para as pessoas renascerem todo fim de semana. E é o que Gabriel Barbosa está buscando.