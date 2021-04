Galarza, Luiz Henrique e Andrey: jovens talentos de Vasco e Flu Lucas Mercon/Fluminense

O clássico entre Fluminense e Vasco, que aconteceu no Estádio Raulino de Oliveira e terminou empatado em 1 a 1, mostrou dois cenários que podemos destacar. O primeiro: os experientes e artilheiros ainda decidem jogos. Não à toa, o gol do Vasco foi marcado por Germán Cano e a bola na rede do Fluminense foi de Fred, dois centroavantes que dispensam comentários. De quebra, foi Nenê quem cruzou. O outro cenário é para exaltar o trabalho desses dois clubes na base. Ver jogadores como Gabriel Teixeira, Calegari, Kayky, Luiz Henrique e Marcos Felipe, do lado tricolor, e Lucão, Andrey, Gabriel Pec, Galarza, Laranjeira e Figueiredo, pelo lado cruzmaltino, mostra que, apesar da clara necessidade de subir os atletas mais cedo, há muito talento e futuro nos dois clubes. Alguns dos nomes citados já até se consolidaram, mas foram formados ali. Outros jogaram o primeiro clássico como profissionais e tiveram uma personalidade enorme. Se não há muito o que se destacar no jogo em geral, eu gostei da dinâmica desses garotos que, a cada dia que passa, parecem estar prontos com menos idade. Física e taticamente. Olho neles...

QUE ALEGRIA, BRANCO!

O meu amigo, ídolo do Fluminense e campeão mundial com a seleção brasileira saiu da UTI. Branco deve ter alta antes da Páscoa, após travar uma luta contra a covid-19. Minhas palavras não vão conseguir expressar o tamanho da minha felicidade por essa notícia. Quero aproveitar para desejar força a todos os que estão passando por um momento difícil por conta desta pandemia. Se cuidem! E vida longa ao Branco!

PELA DEMOCRACIA!

Clubes de futebol do país inteiro se manifestaram no dia em que a ditadura no Brasil completou 57 anos, desde o golpe de 1964. O Vasco foi o primeiro clube a postar e apoiar a democracia, depois vários no Rio de Janeiro e também no Brasil seguiram as manifestações, seja contra a ditadura e/ou a favor da democracia. E estou nessa também. Já estamos passando por um momento complicadíssimo por conta da pandemia, mas não custa lembrar que ditadura nunca mais.



O ÚNICO INVICTO E NO G-4

Além do Volta Redonda, tem outro time surpreendendo no Campeonato Carioca: o Madureira. O time do subúrbio está invicto - o único dentro da competição - e ainda ocupa o G-4. Trocou de técnico e Alfredo Sampaio parece ter melhorado mais ainda a equipe. Empatou com Vasco e Botafogo, pontuou contra os times do mesmo nível e agora vai encarar o Flamengo na próxima rodada. Mesmo com as pedras no caminho, já são 11 pontos e uma grande fase!