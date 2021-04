Por O Dia

Publicado 03/04/2021 00:00

Quatro meses. Esse é o tempo que o Vasco não paga salários aos seus jogadores. São três folhas salariais atrasadas e uma de 13º, que deveria ter sido paga em dezembro. E já caminha para o quarto mês de vencimento com os atletas, que, pela lei, vence na segunda-feira, dia 5 de abril. Pelo acordo com os jogadores, março só vence no dia 20 de abril. Os funcionários sofrem há dois meses sem receber, o que não é pouco visto o valor dos salários. Jorge Salgado (foto), presidente do Vasco, quando tomou posse, disse que previa uma regularização dos atrasados entre o fim de março e o começo de abril. Só olhar no calendário e verá que dia é hoje. Nada feito, pouca — ou nenhuma — satisfação para a torcida do Vasco e o falado nos bastidores é "estamos trabalhando". Mas vão trabalhar para pagar tudo ou continuará de mês em mês, sempre atrasando? É uma absurdo o que acontece em São Januário, não só agora, mas desde sempre. Que fase...

Publicidade

KALOU: MAIS UM DESASTRE

Esperava algo mais de Honda e Kalou. Os jogos foram passando e o Botafogo continuava perdendo e piorando. O resultado foi a queda para a Série B do Brasileiro. Mas, em nenhum momento, os jogadores contratados como estrelas fizeram algo para que isso não acontecesse. Após tanta badalação, tenho certeza de que o clube vai pensar duas vezes ao apostar em estrangeiros, mesmo com boa história. Kalou não vai deixar a mínima saudade.

Publicidade

TEM QUE ENGRENAR

O zagueiro Rodrigo Caio pode fazer sua estreia na temporada na próxima segunda-feira, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca. O jogador convive com lesões desde a temporada passada e, assim como Diego Alves, não conseguiu repetir a temporada regular de 2019. E ele é importantíssimo pois, além de ídolo e líder técnico, se trata do setor mais inseguro do Fla: a defesa. Tem que engrenar!

Publicidade

VOLTE LOGO, LUCCAS

O Fluminense sofre com a parte defensiva na temporada. A dupla de zaga com Nino e Frazan, principalmente o segundo, não vem dando a confiança necessária à torcida. Na terça-feira, contra o Macaé, é bem provável que Luccas Claro retorne e aí tudo muda. O melhor zagueiro do Brasileiro passado consegue dar força ofensiva com a bola aérea e torna a defesa tricolor uma fortaleza. Reforço e tanto.