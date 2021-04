Diego Alves teve atuação de destaque na conquista da Supercopa Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 00:00

Flamengo e Palmeiras protagonizaram o jogo do ano em 2021. São as duas melhores e mais ricas equipes do país, com craques que, na América do Sul, só o Brasil pode ter. Um 2 a 2 que ficou na história como um "jogaço". O Fla, tecnicamente, é melhor do que o Porco. Mas o Alviverde também fez uma partida memorável. Os gols do Flamengo foram construídos e bem feitos. Já os do Palmeiras foram nos erros do time de Ceni. Destaco as atuações de Diego Alves e Weverton. Não pelos pênaltis que, é claro, contam, mas pela postura deles como goleiros. Todo grande time começa por um grande arqueiro. Quando a corda aperta, eles decidem títulos. O Flamengo ganhou a Supercopa e o Brasileiro, mas o Porco venceu a Copa do Brasil e a Libertadores muito por conta de Weverton. O Brasil segue revelando enormes jogadores e fazendo jogos inesquecíveis. Azar de quem atua contra o Rubro-Negro. Depois de dois pênaltis de desvantagem, a virada e o troféu. Não tem jeito: é a melhor equipe da América!





Publicidade

KAYKY É SHOW

Os maiores craques assinariam a pintura que o garoto Kayky, de apenas 17 anos, protagonizou no Maracanã. O canhoto é extremamente habilidoso, passou por três e ainda meteu um golaço que ficará marcado na cabeça dele e de todos que viram essa estrela brilhar. Olho nele porque o garoto vive e ainda vai viver uma grande fase!

Publicidade

400 É COM FRED

Publicidade

Não poderia ser em outro clube. Frederico Chaves Guedes chegou ao seu 400° gol na carreira como jogador de futebol profissional. O atacante já disputou duas Copas do Mundo e fez seu nome no esporte. No Flu, é claro, ele é um ídolo imortal. Dos maiores da instituição. Só temos que parabenizar esse monstro pela marca e aproveitar o que resta de um dos craques da grande área tricolor.

Publicidade

SEMANA DIFERENTE NO VASCO

O Vasco se prepara para enfrentar o Flamengo em mais um dos momentos em que a discrepância entre as duas equipes se mostra evidente. Um está na Série B e outro é o grande campeão do Brasil. Mas, nessa pegada, o time de Marcelo Cabo acredita na boa preparação para surpreender no Carioca. Ele organizou o time e pode ser, na vontade, que aconteça uma surpresa. Pode ser, apesar de eu não acreditar. Há esperança na diferente semana do Gigante.