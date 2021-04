Por O Dia

Publicado 20/04/2021 00:00

Volta Redonda e Portuguesa estão classificados às semifinais do Campeonato Carioca. Depois de campanhas decepcionantes de Vasco e Botafogo, apenas Flamengo e Fluminense, dos considerados times grandes, estarão nas fases principais da competição. E digo mais: o Volta Redonda ainda lidera a competição, com 21 pontos, um à frente do poderoso Rubro-Negro. Os trabalhos de Neto Colucci, à frente do Voltaço, e Felipe Surian, comandando a Lusa, são feitos para nós, agora faltando uma rodada para o fim da Taça Guanabara, elogiarmos. Não teve essa de grupo mais fácil. Enfrentaram todos e conseguiram a classificação antecipada porque fizeram seus times jogarem bola e conquistarem os resultados. Não adianta só jogar bonito. Tem que vencer! E foi isso que eles fizeram. Hoje é possível imaginar, inclusive, o Volta Redonda como a quinta grande força do Rio de Janeiro e a Portuguesa começando a construir um caminho para se firmar entre aqueles que sempre dão trabalho no Estadual. Muita gente fala sobre o fim do Campeonato Carioca e eu sou totalmente contra. Eu já vi e vejo muitos clubes pequenos fornecerem grandes atletas e profissionais, como os dois que citei, para o futebol brasileiro. Além de campanhas memoráveis. Grande fase!

SEM DESESPERO

Marcelo Cabo vem fazendo um trabalho vistoso à frente do Vasco. São 6 empates e quatro vitórias, o que faz o técnico seguir invicto, mas não transformou os resultados na classificação do Gigante da Colina às semifinais do Cariocão. Claro que o torcedor fica chateado porque um mata-mata sempre anima. Mas não há motivo para desespero. Falta pouco mais de um mês para o início da Série B e essa é a grande caminhada que o Cruzmaltino fará na temporada. O foco é subir.

INVICTO NOS CLÁSSICOS

O Fluminense bateu o Botafogo com gol de Nino. Além da classificação no Carioca, o time de Roger Machado está invicto quando o assunto são clássicos na competição: venceu o Flamengo por 1 a 0, o Botafogo pelo mesmo placar e empatou com o Vasco. Não é um título, mas ir bem nos confrontos com os rivais é um ponto crucial. O respeito da torcida aumenta. E dos adversários também.

PORTAS ABERTAS AO FLAMENGO

Neymar resolveu usar seu Instagram pessoal para responder perguntas dos fãs e amigos. E foi aí que uma delas inflamou a torcida do Flamengo. Questionado se um dia jogaria no Rubro-Negro, ele respondeu "Talvez" e não descartou vestir a camisa do clube da Gávea. O camisa 10 do PSG tem 29 anos e daqui a pouco a saudade do Brasil aumenta. A diretoria do Fla, inclusive, já deveria montar um plano para daqui a uns 4 anos. Olho nele...