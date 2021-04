Por O Dia

Publicado 27/04/2021 00:00

Todo mundo sabe que o Flamengo é um dos melhores times da América do Sul. Força essa que foi construída desde 2019, quando ganhou o título com todos os méritos possíveis. Mas, a cada temporada, os clubes têm a necessidade clara e transparente de se provarem. Alguns tropeços já fazem seu time ser encarado de outra forma. Pressão, Flamengo... Mas, quando você vem de bons resultados, ainda que iniciais, é possível sonhar com a consolidação do próprio time para o restante da temporada e vencer esse segundo jogo de Libertadores 2021, depois de ter conquistado a Taça Guanabara, seria perfeito para tirar um peso de Rogério Ceni e dar tranquilidade para o atual técnico campeão do Brasil. Confiança para jogadores que não vivem bom momento, como o craque Éverton Ribeiro e outros. E para a continuação daqueles que vivem. Flamengo, às 19h15, Maracanã e Unión Lá Calera. É para aproveitar o show.

SEM "MIGUÉ"

O Vasco não conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca e agora tem a Taça Rio pela frente. Muita gente acredita que o clube cruzmaltino deveria poupar os titulares para chegar bem à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas avaliações serão feitas diariamente para saber as condições dos atletas. A intenção de Marcelo Cabo é jogar com o melhor. Está certo. Para o Vasco, a preparação para voltar à Série B é muito mais importante.

COM A FORÇA DE ELENCO

Classificado no Carioca, na segunda colocação, e se mostrando um time cascudo em Libertadores, o Tricolor fez algumas contratações muito importantes, principalmente para a fase ofensiva. Por mais que o time de 2020 não fosse ruim, hoje há poder de fogo e disposição. O Flu, como clube, gosta de um atacante. A história pode continuar e o elenco segue qualificado para os desafios, ainda mais com Bobadilla, Fred (foto) e Abel Hernández.

O GAROTO VAI BRILHAR

Matheus Nascimento. Esse nome vem ecoando pelos corredores do Botafogo há, pelo menos, três anos. Sempre foi promessa, também na seleção brasileira de base, e é um moleque que parece ter a cabeça no lugar. Fez seu primeiro gol como profissional e merece cada vez mais brilhar com a camisa alvinegra. É diferente. Grande fase!