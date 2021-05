Por O Dia

O fim de semana promete no Carioca e será recheado de decisões e jogos importantes não só para a competição, mas para a temporada. No fundo, a maioria dos torcedores espera ver a final da Taça Rio entre Botafogo e Vasco e a do Carioca entre Flamengo e Fluminense, mas a Taça Guanabara já mostrou que essas missões não serão tão fáceis. Tirando o Rubro-Negro, que fez um placar elástico de 3 a 0 no Volta Redonda, o Tricolor, o Alvinegro e o Cruzmaltino terão que suar bastante. O Flu, com desgaste de viagem e Libertadores no meio da semana, vai precisar vencer a motivada Portguesa. O jogo é no Maracanã, então, acredito que os garotos deem conta do recado. O Vasco pega o Madureira e, dessa vez, vai com o time titular para não deixar a vaga escapar, após perder por 1 a 0 no duelo de ida. E o Botafogo é o que mais me preocupa, mesmo pegando o adversário mais fácil. A torcida espera uma boa apresentação da equipe. Que as finais na próxima semana sejam de grandes partidas.

NA HISTÓRIA

O Fluminense, mesmo sendo prejudicado pela arbitragem, conseguiu um empate importante pelo Grupo D da Libertadores, em Guayaquil, na quinta-feira. Fora de casa, o 1 a 1 com o Junior Barranquilla veio com gol do prodígio Kayky. Aliás, o jogador se tornou o mais jovem a marcar um gol pelo Fluminense na Libertadores. O futuro é enorme.

ELE QUER FICAR

Neymar se transferiu para o PSG na maior transação da história. O intuito era fazer o time francês ser campeão da Champions League. Quatro anos se passaram e o maior craque do Brasil no momento não fez o que se esperava. Mas, segundo a imprensa francesa, ele quer renovar até 2026. Ele fará 30 anos em 2022 e já disse que a Bola de Ouro não é mais sua prioridade. O tempo passa, e a sensação é que ele poderia fazer muito mais em outra equipe.

ROBSON MERECE

Dois anos após ser detido com medicamentos proibidos a pedido do seu ex-patrão e jogador Fernando, que o abandonou na Rússia, Robson Nascimento, torcedor rubro-negro, retornou ao Brasil nesta semana e realizou ontem o sonho de conhecer o Ninho do Urubu com os atletas do Flamengo. Uma história de vida sofrida, mas que merece todos os benefícios a partir de agora. Parabéns ao clube rubro-negro pela iniciativa.