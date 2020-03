Ex-dirigente do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho revela que Lucas Silva, do Flamengo, foi oferecido ao time mineiro antes da sua saída

Contratado no início do ano para ficar à frente do departamento de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho foi demitido no último domingo junto com o técnico Adilson Batista. Antes de ser desligado, o dirigente tentou a contratação de Berrío, do Flamengo, como já informado pela reportagem , e teve a chance de iniciar negociações com outro atacante do Rubro-Negro: Lucas Silva.