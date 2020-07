Presidente do Braga confirma acerto com Carvalhal, que estava na mira do Flamengo

Mandatário do Braga, Antônio Salvador afirmou que Carvalhal irá se reunir hoje com os representantes do clube português para assinar o contrato. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor do clube, estão na Europa em busca de um novo comandante. Rio - Cotado como uma das opções para assumir o Flamengo após a saída de Jorge Jesus, o técnico Carlos Carvalhal, ex-Rio Ave , não vai assumir o Rubro-Negro. Em contato com 'O Dia', o presidente do Braga-POR, Antônio Salvador, afirmou que o treinador irá assinar com o clube português, confirmando informações do jornal 'A Bola'.Mandatário do Braga, Antônio Salvador afirmou que Carvalhal irá se reunir hoje com os representantes do clube português para assinar o contrato. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor do clube, estão na Europa em busca de um novo comandante.

Sem acordo com Carvalhal, o Flamengo deve voltar as atenções para Leonardo Jardim, ex-Mônaco, e Domenec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola. Correndo por fora existe o nome de Miguel Angel Ramirez, do Independiente Del Valle. O Flamengo estreia no Brasileirão no dia 8 de agosto, contra o Atlético-MG.