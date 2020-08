Flamengo encaminha acerto com o lateral chileno Maurício Isla

Rio - O Flamengo encaminhou, na noite deste sábado, o acerto com o lateral chileno Maurício Isla, de 32 anos e que está sem clube. O jogador deve assinar com o Rubro-Negro por dois anos e meio.

A possibilidade de jogar no Flamengo animou o atleta, que deu sinal positivo para os dirigentes rubro-negros. Os últimos detalhes devem ser acertados nos próximos dias.

Isla está livre no mercado desde maio, quando encerrou seu contrato com o Fenerbahçe. O jogador coleciona mais de 115 partidas com a seleção chilena.