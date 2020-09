Rio - Autor de um dos gols da vitória no Fla-Flu, nesta quarta, Filipe Luís teve outro motivo para deixar o Maracanã feliz. O escudo do Flamengo, que ficava no chão do vestiário do estádio, foi colocado no teto após sugestão do lateral-esquerdo. "O escudo não deve nunca estar no chão. Representa muito", explicou o atleta.





- Pega o escudo no teto. A partir de agora, respeito máximo (…). Eu fiquei muito feliz também, principalmente porque tiraram do chão. O escudo do Flamengo não se pisa, não deve nunca estar no chão, não deve nunca entrar em uma lixeira, tem que proteger e cuidar muito bem do nosso escudo, que a gente ama, a gente joga por ele. Pelo menos, eu. Acredito que meus companheiros e todos os torcedores têm o mesmo sentimento pelo escudo, que representa muito pra gente. Temos que cuidar com o máximo carinho e já deu sorte também, então tem que continuar - afirmou Filipe Luís ao canal do Flamengo.