Rio - A Fifa soltou um relatório destrinchando todas as transferências internacionais do ano de 2020. O documento relata que o Flamengo foi o clube que mais investiu dinheiro em jogadores vindo de fora da América do Sul. É a primeira vez que a entidade publica quais times mais gastaram sem revelar os valores.

Em relação à Conmebol, a lista é repleta de times brasileiros. Das primeiras posições, o Brasil ocupa oito em relação aos maiores investimentos internacionais feitos.

As contratações de Gabigol, junto à Inter de Milão, e de Pedro, deixaram o Flamengo na liderança da lista. O primeiro veio por 16 milhões de euros, o outro, por 14 milhões. Uma aparição que chama a atenção na lista é o Red Bull Bragantino em quarto lugar. Atlético-MG, Palmeiras e Corinthians concluem o Top 5.

Mesmo com a pandemia do covid-19 afetando o mundo, os times brasileiros superaram 2019 em relação aos gastos com contratações internacionais. Durante a temporada, o dólar subiu em 20%, o que deixa mais impressionante os US$ 126,9 milhões gastos em contratações. Em 2019, os clubes nacionais haviam gasto US$ 72,5 milhões.

Santos, São Paulo, Libertad (Paraguai), Olimpia (Paraguai) e Inter fecham a lista dos dez maiores compradores do continente no último ano.