Rogério Ceni ao lado de Diego Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:37

Rio - A boa atuação de Diego na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Goiás, em Goiânia, na última segunda-feira, fez com que muitos torcedores pedissem sua entrada de vez no time titular. No entanto, para Celso Unzelte, comentarista da ESPN, o meia não pode atuar ao lado de Gerson, que estava suspenso no último confronto.

"O Rogério Ceni deveria se preocupar com os problemas do Flamengo e não querer resolver a vida do Diego. Jogar com Gérson e Diego é um suicídio. Se eu fosse o Ceni, a minha prioridade seria recuperar o Éverton Ribeiro. Se existe algum problema de relacionamento, chama o cara e resolve. Nessa reta final tem ser direto com o jogador e resgatar o futebol que ele já demonstrou", afirmou o jornalista.

"Esse futebol mágico que estamos esperando, não dá mais tempo. Ontem foi uma rodada a mais para fazer pontos e uma rodada a menos para mostrar evolução. Daqui para frente, o Flamengo vai ser assim. O Ceni tem que trabalhar pensando no que pode fazer para conquistar o título e não ficar preocupado para ficar encaixando jogador", completou.