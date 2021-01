Diego Alves apareceu na lista da viagem para Goiânia Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 18:03 | Atualizado 19/01/2021 18:04

Rio - O goleiro do Flamengo, Diego Alves, segue afastado da equipe desde que se lesionou no empate contra o Fortaleza. A recuperação da lesão na coxa ainda não acabou e o arqueiro já desfalcou o time contra Fluminense, Ceará e Goiás. Ainda treinando à parte do grupo, o defensor é dúvida para a partida de quinta-feira contra o Palmeiras.

Apesar de estar treinando separado do restante do elenco, Diego já vem treinando com bola. Desde a última semana, já vem se dedicando aos fundamentos mais específicos da posição. Na atividade realizada nesta terça-feira, no CT do Brasiliense, o atleta fez apenas trabalho de recuperação.



Publicidade

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira e encara o Palmeiras em um confronto direto por uma vaga na Libertadores e para se manter vivo na briga pelo título. Apesar de Diego ainda ser dúvida, quem retorna é Gerson, que cumpriu suspensão na última rodada.