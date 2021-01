Lincoln Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 20/01/2021

Rio - Agora é oficial. O atacante Lincoln, ex-Flamengo, foi anunciado na manhã desta quarta-feira como novo reforço do Vissel Kobe (JAP). A confirmação foi feita pelas redes sociais do clube, que também divulgaram as primeiras palavras do jogador como atleta da instituição.

"Olá, torcedores do Kobe! Quem está falando é o Lincoln. Que Deus abençoe o nosso ano. Estou muito feliz com o novo desafio na minha vida. Espero retribuir a todo carinho que vocês têm por mim. Obrigado pelo carinho e mensagens. Até breve".



A ideia do Vissel Kobe era de buscar um empréstimo inicialmente, porém, com a tentativa da equipe concorrente em fechar o acordo em definitivo, o clube asiático mudou de ideia. Agora, o contrato com o jogador é de 3 anos de duração.

A equipe asiática irá pagar três milhões de dólares (cerca de R$ 15,61 milhões) por 75% dos direitos do atleta. As parcelas serão quitadas em 2021. O Flamengo irá manter os outros 25% do atleta.

O clube japonês sempre foi a preferência de Lincoln e o Flamengo chegou a encaminhar um acerto. No entanto, a cúpula rubro-negra fez novas exigências que travaram os negócios nos últimos dias. No entanto, as arestas foram aparadas.