Pedro foi o oportunista de sempre e deixou a sua marca, ontem Cesar Greco

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:30

Rio - O Flamengo encara o Palmeiras, nesta quinta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h. Mandante da partida, o Rubro-Negro não terá o Maracanã como a sua casa, já que o estádio está à disposição da Conmebol, para a realização da Libertadores, no dia 30 de janeiro. Sendo assim, o clube levou a partida para o Mané Garrincha, em Brasília.

Publicidade

O duelo entre as equipes representa um confronto direto na briga pela parte de cima da tabela da competição. O Flamengo é o quarto colocado com 52 pontos, e logo atrás, vem o Palmeiras, com um ponto a menos. Além disso, a partida põe frente a frente os dois clubes mais ricos do Brasil na atualidade.



O confronto no primeiro turno entre as equipes ficou marcada pelo surto de Covid-19 que atingiu o Flamengo, naquela época. O Rubro-Negro que até tentou o adiamento da partida, entrou em campo desfigurado, e surpreendeu ao sair do Allianz Parque com 1 a 1 no placar.

Publicidade

O clube vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Goiás, e busca mais um placar positivo diante do Alviverde para continuar na briga pelo título. Segundo informações do matemático Tristão Garcia, disponibilizados no site "Infobola", o Rubro-Negro pulou de 5% para 9% de chances de levantar a taça, após o resultado.

A equipe comandada por Rogério Ceni deve ir à campo assim: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filípe Luis; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.