Rogério Ceni conseguiu apenas quatro vitórias em 11 jogos no Flamengo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 19:49

Rio - A vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, na última segunda-feira, deu sobrevida a Rogério Ceni no comando do Flamengo. No entanto, a pressão ainda é grande. Para o comentarista Zinho, caso o Rubro-Negro seja derrotado pelo Palmeiras na próxima quinta-feira, a chance do treinador ser demitido é grande.

"O Flamengo ainda não é um time. Para vencer hoje, precisa do talento individual. E se o Palmeiras perder, ninguém vai falar de demissão do Abel Ferreira. Mas se o Palmeiras vence com autoridade, como fica a situação do Ceni? Eu acho que ele deve continuar, mas a rivalidade entre os clubes está tão grande hoje, que existe o risco de o Ceni cair, infelizmente", disse o ex-jogador durante o "BB Debate", da ESPN.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.