Publicado 21/01/2021 12:23 | Atualizado 21/01/2021 12:30

Rio - O zagueiro Léo Pereira pode estar de saída do Flamengo. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia, por um empréstimo até junho de 2022, com opção de compra ao fim do contrato. Há previsto o pagamento de um valor imediato caso o clube carioca ceda o jogador. A informação é do "GE".

No entanto, a diretoria trata o caso com cautela. Por conta da reta final do Brasileiro e da partida contra o Palmeiras, em Brasília, a decisão será tomada sem pressa e não deve acontecer nesta quinta-feira.

Caso o Flamengo aceite a proposta dos europeus, Léo Pereira teria que deixar o clube ainda em janeiro. O Rubro-Negro tem, no máximo, dez dias para tomar a decisão.



Léo Pereira chegou ao Flamengo no início de 2020 com a dura missão de substituir Pablo Marí, que se transferiu para o Arsenal. No entanto, viveu momentos irregulares e foi perdendo cada vez mais espaço, ainda mais após a chegada de Rogério Ceni. A última vez em que o zagueiro entrou em campo foi no dia 24 de novembro, contra o Racing, pela Libertadores.