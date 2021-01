Antônio Tabet, fundador do Porta dos Fundos e ex-vice de comunicação do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:15

Rio - O Porta dos Fundos anunciou uma novidade nesta quinta-feira. A produtora irá lançar seu canal, que receberá o nome de "Salve", na plataforma de streming Twitch e transmitirá ao vivo a partida entre Athletico-PR e Flamengo, que será disputado na Arena da Baixada, no próximo domingo, às 16 horas.

"O Salve é um convite para todo tipo de interação. O formato tem a tradicional dinâmica dos programas de podcast, com atmosfera de uma 'anti mesa redonda', que vai abordar assuntos variados, atuais ou não, mas sempre com humor, ousadia e liberdade", disse Antônio Tabet, ex-vice de comunicação do Flamengo e fundador do Porta dos Fundos.

Além de Tabet, que estará na transmissão da partida, os jornalistas Arnaldo Ribeiro e Téo Benjamin serão os comentaristas.