Por O Dia

Publicado 21/01/2021 15:35

Rio - Desde que assumiu o comando do Flamengo, Rogério Ceni vem sendo criticado pela torcida e pela imprensa. Nesta quinta-feira, o apresentador André Rizek afirmou que o Rubro-Negro do atual treinador não tem identidade e apontou o favoritismo para o Palmeiras na partida de logo mais. A bola rola às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília.

"Que Flamengo é esse do Rogério Ceni? Até agora, foi um Flamengo que não conseguiu grandes vitórias. É um time que só ganhou jogos em que a obrigação era toda dele - contra Goiás, Bahia, Santos reserva - e ainda não fez a obrigação em outros jogos, como contra o Ceará, em casa e o Fortaleza", disse André Rizek durante o Seleção SporTV.



"Até agora, é um Flamengo que não tem grandes exibições em jogo de gente grande. Se mantiver essa média, o favorito é o Palmeiras. Mas a gente sabe do poder do Flamengo - embora não tenha mostrado nas mãos do Rogério Ceni. A passagem do Rogério ainda não teve nenhum grande jogo. Estamos aguardando. Pode ser que o grande futebol do time surja nas últimas rodadas", completou.