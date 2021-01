Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Brasília - Considerada uma final para o Flamengo, a vitória sobre o Palmeiras empolgou os torcedores e também o treinador Rogério Ceni. Feliz com o desempenho da equipe, o técnico afirmou que o Rubro-Negro está vivo na luta por mais um título do Brasileiro.

"Sempre estamos num processo de evolução, de construir algo mais sólido a cada jogo. Somando os dois tempos, o time brigou. Além do talento. Não lembro quando o time começou com seis jogadores altamente técnicos como hoje. Foi um prêmio pela ousadia. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite", disse.



Com o resultado, o Flamengo chegou aos 55 pontos, contra 59 do líder Internacional. O Rubro-Negro tem um jogo a menos e ainda um confronto direto contra o Colorado, no Maracanã. Ceni também elogiou a atuação de Willian Arão, que foi escalado como zagueiro.

"Treinamos semana passada com ele nessa função, já fez isso meio tempo ou últimos 15 minutos. Hoje achei que encaixava melhor, esperava o Rony começando jogando, mas não foi. Nem ele nem Breno. Ele (Arão) tem mais mobilidade, então achei que ele com Rodrigo Caio ficaria uma boa dupla. Mas onde quer que ele jogue é muito importante aqui", disse.