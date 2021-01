Flamengo luta pelo título do Brasileiro Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 11:44

Rio - A vitória sobre o Palmeiras fez com que o Flamengo aumentasse ainda mais as suas chances de título no Brasileiro. De acordo com informações do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro pulou de 9% para 14% de possibilidades de título na competição.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional chegou aos 50% de possibilidades de título da competição. Na segunda colocação, o São Paulo tem 17% de chances de ser campeão do Brasileiro. Em quarto lugar, o Galo também tem 14% de possibilidades de levantar a taça.



Além deles, Palmeiras e Grêmio também alimenta possibilidades remotas de título. A equipe paulista tem 3%, enquanto os gaúchos aparecem com 2% de chances de serem campeões.