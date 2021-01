Técnico Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/01/2021 10:37

Paraná - Athlético-PR e Flamengo se enfrentaram cinco vezes na atual temporada. Neste domingo, as duas equipes fazem a sua última partida nesta temporada e o duelo, que acontece neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, tem cara de "decisão" para ambos os clubes.

Com duas vitórias consecutivas, o Flamengo está a quatro pontos do líder Internacional. O Rubro-Negro ainda tem um jogo a menos e um confronto direto com a equipe colorada. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, a equipe carioca tem 14% de chances de conquistar o Brasileiro.

Enquanto isso, o Athletico-PR com 39 pontos ainda luta para conquistar uma pontuação que afaste de vez o perigo do rebaixamento para a Série B. Atualmente a vantagem do Furacão para a zona da degola é de sete pontos, porém, a situação para os paranaenses ainda não é cômoda o suficiente.

O Flamengo terá dois desfalques para o confronto diante do Athletico-PR. Bruno Henrique e Renê estão suspensos. O Rubro-Negro deverá entrar em campo com: Hugo Souza (Diego Alves); Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabigol.