Bolsonaro com a camisa do Flamengo Wilson Dias/Agencia Brasil

Por Venê Casagrande

Publicado 22/01/2021 16:23 | Atualizado 22/01/2021 16:25

Brasília - O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, marcou presença no treino do Flamengo nesta quinta-feira em Brasília. Um dia após a vitória sobre o Palmeiras pelo Brasileirão, o Rubro-Negro realizou uma atividade no CT do Brasiliense.

Jair Bolsonaro é torcedor do Palmeiras, equipe derrotada na última quinta-feira pelo Flamengo, mas já vestiu algumas vezes a camisa do clube carioca. Em 2019, ele chegou a comparecer em jogos do Rubro-Negro no estádio do Mané Garrincha, em Brasília.



O Flamengo irá permanecer na capital federal até o próximo sábado, quando embarca para Curitiba. No domingo, às 16 horas, a equipe carioca encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.