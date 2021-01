Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 09:00

Rio - O treinador Rogério Ceni falou sobre as reclamações de Gabigol ao ser substituído na partida contra o Athletico-PR. De acordo com o técnico, o atacante reclamou por conta das poucas vezes que recebeu a bola em condições de finalizar na partida da Arena da Baixada.

Publicidade

"O Gabriel saiu reclamando porque deu muitas opções, mas não recebeu as bolas. E eu até dei razão a ele. Nós realmente tivemos chances, tanto com Vitinho e Everton, de dar para ele, mas ele não conseguiu receber essa bola. Depois nós optamos por um jogador mais de referência, que é o Pedro, para proteger e esperar a chegada dos jogadores de meio", afirmou.



Com o resultado negativo em Curitiba, o Flamengo viu o Internacional se distanciar na tabela e perdeu a condição de depender de si mesmo para ser campeão brasileiro. Apesar disso, Ceni ainda crê na possibilidade de título.

Publicidade

"O Flamengo tenta sempre que tem a chance, nem sempre consegue. Conseguimos vencer o Goiás, o Palmeiras... Com uma vitória hoje estaríamos bem colocados para a disputa futura. Continuamos sete pontos atrás do Inter. Temos esse jogo atrasado contra o Grêmio, e vamos poder fazer uma análise melhor quando tivermos igualado o número de partidas. Vamos saber a distância real e as chances. Ainda temos confrontos com Inter. Confronto está aberto. Vamos trabalhar em busca de chegar contra o Inter com chances de igualar e na última rodada, contra o São Paulo, tentar buscar o título", disse.