Gabigol ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 11:31

Rio - Já virou rotina nos jogos do Flamengo. Principal esperança de gols do Rubro-Negro, o atacante Gabigol acaba substituído por Rogério Ceni antes do apito final. Em dez jogos sendo comandado pelo técnico, o jogador, de 24 anos, não atuou em 90 minutos em nenhuma oportunidade.

Nessas dez partidas, o jogador foi titular em nova. Apenas no jogo contra o Ceará, ele começou no banco de reservas. Nesta partida, Gabigol jogou o menor número de minutos pelo Rubro-Negro sob o comando de Ceni. Foram 20, ao todo. A partida que mais atuou foi contra o Santos. Ele ficou em campo por 88 minutos.



Em dez jogos sob o comando de Rogério Ceni, o atacante fez cinco gols pelo Flamengo. Na temporada, ele marcou 21 gols em 36 jogos pelo clube carioca.