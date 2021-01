Flamengo perdeu chance em Curitiba Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:30

Rio - Sem entrar em campo, o Flamengo vislumbrava uma rodada positiva, após os tropeços de Atlético-MG e São Paulo no sábado, porém, a equipe carioca não fez sua parte e viu as chances matemáticas de título diminuírem muito, de acordo com o portal "Infobola".

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro chegou a ter 16% de chances de ser campeão, antes da partida de domingo. Porém, após perder para o Athletico-PR e com a vitória do Internacional sobre o Grêmio, a equipe comandada por Rogério Ceni tem apenas 6% de possibilidades de título.



No momento, o Colorado é o favorito absoluto para ser campeão com 75%. O São Paulo vem em seguida com 7%. Além das três equipes, o Palmeiras e o Grêmio alimentam chances remotas de títulos: 1%, de acordo com o matemático.