André Rizek Reprodução

Por Lance

Publicado 26/01/2021 10:43

Rio - Após uma rodada decepcionante para Flamengo, que foi derrotado pelo Athletico-PR, e São Paulo, que ficou no empate com o Coritiba, em jogo válido pelo Brasileirão neste fim de semana, o apresentador do 'SporTV' André Rizek fez um questionamento para as torcidas dos dois clubes nas redes sociais sobre uma possível troca de treinadores entre eles.

"Do jeito que rubro-negros e são-paulinos estão com raiva de seus técnicos hoje... aceitam uma troca, Diniz por Rogério Ceni, sim ou não???", disse.



"O são-paulino talvez aceite o Rogério no Morumbi, mas duvido que o flamenguista queira ver Fernando Diniz pelos lados da Gávea, André", afirmou um seguidor do jornalista.

"Nós aceitamos o Rogério mas duvido que eles aceitem o Diniz", afirmou um são-paulino.



"Troco sim, pelo menos o Diniz vai ofender o Vitinho na beira do campo", cornetou um flamenguista ao dizer que aceitaria a troca.