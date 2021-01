Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021

Rio - O técnico Rogério Ceni está balançando cada vez mais no comando do Flamengo. De acordo com o site "GE", os resultados e desempenho do treinador nas partidas não tem agradado e ele deve ser mantido no comando apenas até o fim do Brasileirão. Apenas a conquista do título poderia mudar o cenário.

Por conta da saída, que se desenha cada vez mais próxima, alguns nomes estão sendo estudados. Vanderlei Luxemburgo, atualmente no Vasco, teve seu nome citado em uma reunião após a derrota para o Ceará, no Maracanã. No entanto, a ideia não foi à frente pela diretoria considerá-lo apenas para um trabalho de "tiro curto", apenas nas rodadas finais do Brasileiro, e não adentrando a próxima temporada. No momento, seu nome está descartado pelo clube.

Rogério Ceni ainda terá mais sete jogos no Brasileirão para tentar ganhar novamente a confiança dos dirigentes. Na próxima quinta-feira, o Rubro-Negro encara o Grêmio, em jogo atrasado da 23ª rodada, em Porto Alegre.