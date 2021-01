Hulk recebe um salário astronômico na China e o Vasco vai precisar ter jogo de cintura para contratá-lo Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 18:34

Rio - A temporada de 2020 ainda não terminou, mas o Flamengo já busca seu primeiro reforço para 2021. Segundo o portal "UOL", o Rubro-Negro está interessado na contratação do atacante Hulk e já procurou seu empresário, Nuno Ferreira, para apresentar um projeto.

Além do Flamengo, o Atlético-MG também tem interesse no atleta. O clube mineiro, inclusive, já apresentou uma proposta para contratar Hulk. O Palmeiras também chegou a sondá-lo, mas não houve proposta. Um clube turco, um da Major League Soccer, principal liga do futebol norte-americano, e uma equipe do mundo árabe também estão interessados. A expectativa é que o destino do jogador seja definido nesta semana.

Publicidade

Hulk está livre no mercado desde que deixou o Shanghai SIPG, da China. Em 2014, o atacante foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo disputada no Brasil.