Publicado 26/01/2021 09:00

Rio - O Besiktas, clube da Turquia, que fez uma oferta pelo empréstimo do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, deseja definir rapidamente o futuro da negociação. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande em seu canal do YouTube, a equipe turca pode desistir da proposta se a negociação se arrastar por muito tempo.

O Besiktas ofereceu um vínculo de empréstimo até junho de 2022, com uma opção de compra ao término do contrato. Caso o Flamengo aceite a proposta, o clube carioca irá receber um valor de imediato. A pressa do clube turco acontece porque a janela de transferências do país se encerra no dia 1º de fevereiro.



Contratado pelo Flamengo no começo do ano passado, após passagem vitoriosa pelo Athletico-PR, o jogador nunca conseguiu cair nas graças dos torcedores. Ele custou 7 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) aos cofres do Rubro-Negro. Atualmente, ele é reserva na equipe de Rogério Ceni.

Aos 24 anos, Léo Pereira atuou em 34 partidas e marcou um gol. O defensor não entra em campo há quase dois meses, a última partida aconteceu no dia 24 de novembro, contra o Racing, pela Libertadores.