Renata Fan Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:44

Rio - O repórter João Batista Filho, disse no "Jogo Aberto", desta terça-feira, que o vestiário do Internacional já trabalha com a possibilidade do Grêmio entregar o jogo para o Flamengo, concorrente direto da equipe de Abel Braga na briga para o título do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

Renata Fan, apresentadora do programa, ficou irritada com a notícia, mas afirmou que a equipe colorada não deveria se preocupar com o assunto.



"O Inter tem que fazer o dele. Tem a faca e o queijo na mão. Se o Grêmio não quer ter moral, caráter, se a torcida quer que entregue, o problema é do Grêmio", afirmou.



Publicidade

"O Grêmio tem uma final de Copa do Brasil e se não ganhar do Palmeiras vai precisar mendigar vaga na Libertadores. Aí eu quero ver", avisou.

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, em jogo atrasado.