Publicado 26/01/2021 13:41

Rio - Na manhã desta terça-feira, o Flamengo se reapresentou para treinar no Ninho do Urubu. A atividade não contou com a presença do zagueiro Rodrigo Caio e do goleiro Diego Alves. Os dois jogadores devem desfalcar a equipe carioca na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira, pelo Brasileiro.

Com uma lesão na coxa, Rodrigo Caio está em tratamento. Ele se lesionou na partida contra o Palmeiras e não encarou o Athletico-PR. O goleiro Diego Alves, que desfalcou o time nas últimas seis rodadas, fez um trabalho na academia. Ele continua sem participar das atividades dos demais goleiros rubro-negros.



Para o jogo atrasado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR. A equipe está na terceira posição com 55 pontos, sete a menos do que o Internacional.