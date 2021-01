Léo Pereira ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Rio - O futuro do zagueiro Léo Pereira segue sem definição. Nesta terça-feira, o jogador manifestou ao Flamengo que deseja deixar o clube para jogar no Besiktas, da Turquia, mas a diretoria faz jogo duro e pede um valor alto para negociá-lo. As informações são do site "GE".

Pouco aproveitado no Flamengo, Léo entende que será importante buscar novos ares e acredita que, caso se transfira, terá mais chances de entrar em campo. Atualmente, ele é a quinta opçção de Rogério Ceni para a zaga e não atua desde o dia 25 de novembro, no primeiro jogo do Rubro-Negro com o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. No entanto, o clube quer recuperar boa parte do investimento de 6 milhões de euros que fez ao comprá-lo junto ao Athletico-PR.

O Flamengo fez uma contraproposta ao Besiktas e chegou a sugerir um empréstimo até o janeiro de 2022. No entanto, o desejo dos turcos é ter o atleta em toda temporada 2021/2022Por conta do impasse, há a opção de o zagueiro ir para a Europa por seis meses, até o fim da temporada atual, e sem valor de compra fixado.

Inicialmente, o Flamengo deseja 1.5 milhão de euros (R$ 8 mi) para negociar o atleta. Com a soma do empréstimo e de salários, Léo Pereira custaria ao Besiktas cerca de 3 milhões de euros. Os clubes têm até a próxima segunda-feira para chegar a um acordo.