Publicado 27/01/2021 12:49 | Atualizado 27/01/2021 13:50

Rio - O Flamengo terá desfalques para encarar o Grêmio, na Arena do clube gaúcho, em partida atrasada válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves, ambos com lesão na coxa, seguem com o departamento médico e não viajam para Porto Alegre. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, às 20 horas, em Porto Alegre.

Vale lembrar que Diego não joga desde o duelo contra o Fortaleza, ainda no fim do ano passado. Já o defensor, se lesionou na partida contra o Palmeiras, e acabou desfalcando a equipe na derrota contra o Athletico-PR, no último domingo.



Sendo assim, Rogério Ceni deve voltar a escalar Hugo Souza como titular no gol e voltar a utilizar Gustavo Henrique e Willian Arão como dupla de zagueiros. A equipe carioca deve ir para campo com: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Uma vitória contra o Grêmio, coloca o Flamengo forte para a reta final do Brasileirão. O rubro-negro está seis pontos atrás do líder Internacional.