Flamengo sofre pressão da torcida, e líderes garantem dedicação Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:49

Rio - O ex-zagueiro Fábio Luciano analisou o momento do Flamengo durante o programa “Bate Bola Debate” desta quarta-feira. Para ele, o Rubro-Negro precisou de um "sacode" se quiser se recuperar e ter chances de conquistar o Campeonato Brasileiro.

“Eu concordo que o Flamengo precisa de um sacode. Os títulos do ano passado (2019) colocaram os jogadores em um outro patamar que está atrapalhando. Os caras se colocam quase à altura do clube. O torcedor colocou no pedestal por merecimento pelo que foi conquistado em 2019, mas a vida segue. Como foi cobrado com os torcedores batendo na porta do Ninho. Os jogadores precisam entender que o nome foi marcado com conquistas importantes, e é preciso entregar parecido ou até mais do que foi entregue. Eles precisam de um sacode, e que alguém fale que o clube é maior que qualquer vaidade pessoal do atleta“, afirmou o ex-capitão.

Publicidade

Fábio também analisou uma possível saída de Éverton Ribeiro, que tem oferta do mundo árabe.

“Ele não vive um bom momento, mas todo mundo sabe o que o Everton pode entregar. Depois você vende, e depois não se pode buscar no mercado um jogador tão grande. Passa pelo que ele quer de futuro, se quer margem para conquistar mais com essa camisa. Tendo essa resposta, você pode buscar uma negociação ou não. Mas acho que é um jogador que pode entregar muito para o Flamengo”, analisou.