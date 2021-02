João Gomes ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por Venê Casagrande

Publicado 09/02/2021 13:58 | Atualizado 09/02/2021 14:03

O antigo vínculo de João Gomes iria até dezembro de 2022. Apesar do contrato longo, a diretoria do Flamengo decidiu estender o compromisso do volante para que pudesse dar uma valorização ao jovem, que está se destacando no time profissional desde que foi promovido.

Com 19 anos, João Gomes está no Flamengo desde os tempos de futsal. Pelo time principal, o volante disputou 12 partidas. Uma delas foi contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, em que foi titular na vaga de Diego, que estava suspenso.