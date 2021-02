Com uma fratura do dedão do pé direito, Willian Arão tem chances reduzidas de enfrentar o Internacional Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 09:41 | Atualizado 19/02/2021 10:06

Rio - O Flamengo adota a cautela após o inesperado problema com Willian Arão. Com uma fratura na falange distal no dedão do pé direito, o camisa 5 passou a noite desta quinta-feira em observação em um hospital na Zona Oeste, mas sua presença ainda não está descartada na 'decisão' contra o Internacional, domingo, às 16h, no Maracanã. O departamento médico aguarda o resultado da reavaliação, nesta sexta-feira, para alimentar a remota chance de contar com o curinga de Rogério Ceni na rodada que definir o campeão brasileiro.

Willian Arão sofreu um acidente doméstico e chocou a ponta do dedão do pé direito numa superfície dura do banheiro. Como a lesão não é considerada grave, não está descartado o uso de injeção e uma sutura para que o curinga jogue ao lado de Rodrigo Caio na zaga, revelou o 'Uol '.

Caso seja vetado, a tendência é que Gustavo Henrique seja o titular contra o Internacional. A um ponto do líder do Brasileiro, que soma 69 pontos, o Flamengo precisa vencer para assumir a ponta da tabela e depender apenas de si para conquistar o título na última rodada da competição.