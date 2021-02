Bruno Viana Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:15

Rio - Se na última quinta, o volante Willian Arão fraturou o dedo do pé, nesta sexta-feira, foi a vez do zagueiro Bruno Viana fraturar o dedo da mão. O novo contratado do Rubro-Negro lesionou a mão direita em um acidente doméstico, foi atendido pelos médicos do Flamengo e já está em casa, de repouso, e em observação.

Publicidade

Aos 26 anos, Bruno Viana estava no Braga, de Portugal, e chegou por empréstimo até o final da temporada 2021. Apesar da chegada recente, o zagueiro só poderá ser regularizado em março, quando a janela de transferências reabrir. Revelado pelo Cruzeiro, o defensor também já defendeu o Olympiacos e a seleção brasileira sub-20.