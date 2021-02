Willian Arão ainda tenta jogar Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 18:06 | Atualizado 20/02/2021 19:55

Em recuperação de uma fratura no segundo dedo do pé direito, Willian Arão está na lista de relacionados para a partida decisiva contra o Internacional, neste domingo (21) às 16h no Maracanã. Apesar da surpreendente novidade, as chances do volante entrar em campo são muito pequenas.

Arão está em casa, de repouso, mas tenta jogar a partida. Entretanto, como ainda sente dores e o local está inchado, não há muitas alternativas para a situação. Com isso, a tendência é que Gustavo Henrique seja o titular na zaga do Flamengo. Essa deve ser a única mudança na equipe para o duelo com o Internacional.



A tendência é de que o treinador Rogério Ceni faça apenas uma mudança no time que venceu o Corinthians na última rodada, com Gustavo Henrique entrando na vaga de Arão. A provável escalação é: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Os relacionados para a decisão se apresentam na noite deste sábado para a concentração. Michael, com um corte no dedão do pé esquerdo sofrido antes do treino deste sábado (20), está fora. Ele é o terceiro problema médico nesta semana.

O primeiro foi Arão, que na quinta-feira fraturou o segundo dedo do pé direito e precisou passar a noite no hospital. E na sexta, foi a vez do recém-chegado Bruno Viana. O zagueiro emprestado pelo Braga fraturou um dedo da mão direita, em um acidente doméstico. Segundo o clube, ele recebeu os primeiros atendimentos no departamento médicos e está sob observação.

Além deles, Diego Alves, que se recupera de lesão na coxa direita, e Thiago Maia, fazendo fisioterapia após cirurgia no joelho esquerdo, são outros jogadores no departamento médico rubro-negro.