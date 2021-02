Rodinei deixando o campo apos expulsão Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 22/02/2021 16:39 | Atualizado 22/02/2021 16:41

Conforme previsto em contrato, o Internacional quitou o pagamento de R$ 1 milhão ao Flamengo por escalar Rodinei contra o time carioca, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Como o jogador pertence ao Rubro-Negro, o Colorado tinha até 24h após o fim da partida para realizar a transferência bancária, que já aconteceu segundo um dirigente da equipe gaúcha.

O valor, entretanto, não saiu dos cofres do Internacional. O Colorado recebeu uma doação do empresário Elusmar Maggi, torcedor do time gaúcho, que bancou a dívida e fez questão de dar a quantia ao seu clube de coração. Não satisfeito, Elusmar prometeu "injetar dinheiro no São Paulo", adversário do Flamengo na quinta-feira, em entrevista para a imprensa gaúcha.

O investimento do Internacional (e do Elusmar) não foi bem feito. Rodinei acabou sendo expulso aos três minutos do segundo, após entrada forte em Filipe Luís. O lance gerou debate, e os jogadores e os torcedores colorados reclamaram bastante da decisão do árbitro Raphael Klaus.

Para ser campeão na última rodada do Brasileirão, o Internacional precisa vencer o Corinthians e torcer para o Flamengo não bater o São Paulo. Os dois jogos serão disputados na quinta-feira e no mesmo horário, às 21h30.