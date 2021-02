Ygor Vianna está de saída do Flamengo Reprodução Instagram

Por Venê Casagrande

Publicado 22/02/2021 19:11 | Atualizado 22/02/2021 19:11

O Botafogo encaminhou a contratação de mais um profissional do Flamengo. A bola da vez é o preparador físico Ygor Vianna, que fazia parte da comissão técnica do Sub-20. O colaborador recebeu convite do Alvinegro para trabalhar no elenco profissional, que irá disputar a Série B em 2021.

Ygor Vianna é o quarto profissional que deixa o Flamengo após receber convite do Botafogo. O primeiro foi Eduardo Freeland, que era Gerente das categorias de base e passou a ser Diretor de Futebol no Alvinegro. Depois Bruno Coev, que assumiu o cargo de Supervisor de Futebol e, em seguida, o médico Gustavo Dutra, que estava como Coordenador Médico das categorias de base rubro-negra.

Bruno Coev e Gustavo Dutra foram convidados por Eduardo Freeland para trabalhar no Botafogo. O mesmo aconteceu com Ygor Vianna. O atual Diretor de Futebol do Alvinegro está se cercando de profissionais da sua confiança e com quem trabalhou recentemente no Flamengo.

Eduardo Freeland foi procurado pela reportagem para comentar a informação do jornal O Dia, mas o dirigente não retornou as mensagens.

O Botafogo está passando por duma reformulação após ser rebaixado para a Série B. Nesta segunda-feira, o novo treinador da equipe, Marcelo Chamusca, foi apresentado. A tendência é que o elenco sofra muitas mudanças também.