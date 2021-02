Lincoln Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 23/02/2021 16:30 | Atualizado 23/02/2021 16:31

O Flamengo se prepara no campo para a "decisão" contra o São Paulo na próxima quinta-feira, partida que pode dar o oitavo título do Campeonato Brasileiro para o clube. Porém, no mesmo dia, a diretoria rubro-negra estará na expectativa para receber a quantia referente à primeira parcela da venda de Lincoln ao Vissel Kobe, do Japão.

Em janeiro, quando sacramentou a saída do atacante para o time japonês, o Flamengo topou negociar Lincoln por 2,75 milhões de dólares, que serão pagos em duas parcelas, sendo a primeira, no valor de US$ 1 milhão, no dia 25 de fevereiro (nesta quinta-feira) e a segunda, US$ 1,75 milhões, apenas no dia 25 de dezembro de 2021.

Publicidade

O Flamengo pode ganhar mais US$ 250 mil caso o Vissel Kobe consiga se classificar à Liga dos Campeões da Ásia. O pagamento desta cláusula deve ser feito até 30 dias após o último jogo em 2021. Ou seja, em janeiro de 2022.

Como o Japão ainda não liberou a entrada de imigrantes no país, o que deve começar a acontecer em março, Lincoln segue no Brasil e treina com um preparador físico particular, como o próprio atacante mostra em suas redes sociais quase que todos os dias.

Publicidade

Cria do Flamengo e com boa passagem pelas categorias de base da seleção brasileira, Lincoln não conseguiu se firmar no time profissional do Rubro-Negro e foi negociado sem deixar saudades nos corações dos torcedores do time carioca.

Com 20 anos, Lincoln assinou contrato de três temporadas com o Vissel Kobe, com a possibilidade estender por mais duas, caso haja acordo entre as partes.