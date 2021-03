Flamengo x N.Iguacu - Campeonato Carioca - 02-03-2021 - Foto - Marcelo Cortes Flamengo x N.Iguacu - Campeonato Carioca - 02-03-2021 - Foto - Marcelo Cortes

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 23:32

Com elenco rechegado de jovens talentos, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, fez uma exibição ruim, mas conseguiu a vitória no último minuto, com um golaço de Max em um chute de fora da área. O time Sub-20, com os reforço de Gabriel Batista, Natan, Matheuzinho, João Gomes e Rodrigo Muniz, não foram bem em campo, apresentaram cansaço físico e pouca movimentação tática.

No primeiro tempo, o Flamengo mostrou um volume de jogo maior do que o Nova Iguaçu e marcava sob pressão para tentar fazer com que o adversário errado. O time da Baixada, sem espaço, se fechava e apostava na estratégia do contra-ataque. A primeira grande oportunidade do jogo foi acontecer apenas aos 20 minutos., nos pés de Daniel Cabral.

Após Daniel Cabral quase abrir o placar, o Flamengo mostrou pouca qualidade na transição e não conseguia transformar a posse de bola em perigo de gol. Aos 41, o Rubro-Negro voltou a levar perigo ao gol de Luis Henrique. Rodrigo Muniz aproveitou falha da defesa do Nova Iguaçu, invadiu a área sozinho e tocou para o lado. Ramon chegou na bola, mas não conseguiu o chute e desperdiçou boa oportunidade de abrir o placar.

Os 45 minutos iniciais foram duros de se ver. Jogadores do Flamengo sem conseguir mostrar poder de reação e os atletas do Nova Iguaçu se contentando com o empate sem gols com o Rubro-Negro.

Na segunda etapa, o jogo continuou apático, com a garotada do Flamengo não conseguindo repetir as boas exibições do elenco principal. O técnico Mauricio Souza não conseguia fazer com que os jogadores rubro-negros evoluíssem em campo, e o roteiro foi o mesmo do primeiro tempo: muita posse de bola e pouca criatividade. Um jogo fraco tecnicamente e de dar sono.

Aos 35, o Nova Iguaçu deu um susto nos torcedores que estavam quase dormindo assistindo ao jogo. Abuda chutou de muito longe, o goleiro Gabriel Batista não levou fé na finalização, ficou apenas olhando, e a bola explodiu no travessão. Mas, depois disso, a sonolência voltou a tomar conta do jogo. Quando as duas comissões técnicas já esperavam o apito final, eis que surge a habilidade de Max. O meia recebeu fora da área e chutou de primeira, no Ângulo do goleiro adversário, sem chances. Uma pintura no Maracanã. Depois disso, a árbitra apitou o fim de jogo.

O Flamengo volta a campo no sábado para pegar o Macaé no Maracanã, às 18h, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A tendência é que o zagueiro Bruno Viana, primeiro reforço para 2021, o volante Hugo Moura, o meia Pepê e o atacante Michael estejam na lista de relacionados para este duelo.