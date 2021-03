Isla e Rafinha podem custar, pelo menos, R$ 12 milhões no ano Arte Jean Santos

Por Venê Casagrande

Publicado 09/03/2021 17:12 | Atualizado 09/03/2021 17:14

Flamengo e Rafinha seguem com negociações avançadas, e o experiente jogador está próximo de retornar ao clube carioca. O que pesa nas tratativas é o alto custo para ter o lateral-direito no elenco, tendo em vista que Mauricio Isla, atual titular da posição, já possui vencimentos que chamam atenção.



Atualmente, o chileno é o lateral-direito mais caro do futebol brasileiro, se levar em consideração apenas salário CLT, ou seja, na carteira assinada e sem direito de imagem incluso. Segundo apurou a reportagem, Isla recebe mensalmente do Flamengo R$ 555.634,36, gerando um custo anual de R$ 7.233.246,68 (com o 13º). Saraiva, do Internacional, Fagner, do Corinthians, Marcos Rocha, do Palmeiras, e Mariano, do Atlético-MG, fecham o 'top 5' de laterais-direitos mais caros no Brasil.



Caso Rafinha seja contratado, ele receberá salário na casa dos R$ 650 mil, gerando um custo anual de R$ 6.500.000,00, sendo nove meses de salário e o 13ª sendo pago ao término do ano de 2021. Então, se juntar os vencimentos dele com o de Isla, o Flamengo desembolsará, ao término da temporada, mais de R$ 12 milhões.



Por conta desses números apresentados, uma parte da diretoria rubro-negra é contra a contratação de Rafinha pelo fato de pesar ainda mais o orçamento, já que durante a temporada já haverá a necessidade de vender um jogador "de peso" do atual elenco para conseguir receitas. Outro ponto discutido internamente é a necessidade de reduzir os valores das premiações pagas aos jogadores por títulos conquistados. Há chance de esse assunto ser debatido com os atletas já na próxima semana.



Mauricio Isla tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Já Rafinha, caso acerte o retorno ao clube, terá vínculo curto, até o fim de 2021.